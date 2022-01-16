Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 153 жителя региона, выздоровели 123 пациента, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3722 ПЦР-теста.
В целом у 99082 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94732 жителя области, умерли 3072 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1312712.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 61 новый случай коронавируса. На втором месте Клетнянский район, где выявили 21 ковид-положительного. Третье место у Стародубского района с 12 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 15 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 января 2022 года:
— Брянск – 38218 (+61)
— Брянский район – 9779 (+17)
— Дятьковский район – 4984 (+1)
— Карачевский район - 3409 (+2)
— Клинцы – 3141
— Трубчевский район – 2673 (+3)
— Новозыбков – 2643 (+6)
— Стародубский район – 2680 (+12)
— Навлинский район – 2370
— Унечский район – 2352 (+4)
— Жуковский район – 2291 (+4)
— Брасовский район – 1999
— Выгоничский район – 1921
— Комаричский район – 1743
— Почепский район – 1747 (+7)
— Климовский район – 1491 (+1)
— Фокино – 1486
— Погарский район – 1457 (+10)
— Мглинский район – 1397
— Клетнянский район – 1421 (+21)
— Дубровский район – 1386
— Сельцо – 1344
— Суземский район – 1070
— Злынковский район – 1062
— Суражский район – 1009 (+3)
— Клинцовский район – 972
— Гордеевский район – 804
— Красногорский район – 760 (+1)
— Севский район – 627
— Жирятинский район – 502
— Рогнединский район – 220
— Иногородние – 124.
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