Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 153 жителя региона, выздоровели 123 пациента, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3722 ПЦР-теста.

В целом у 99082 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94732 жителя области, умерли 3072 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1312712.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 61 новый случай коронавируса. На втором месте Клетнянский район, где выявили 21 ковид-положительного. Третье место у Стародубского района с 12 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 15 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 января 2022 года:

— Брянск – 38218 (+61)

— Брянский район – 9779 (+17)

— Дятьковский район – 4984 (+1)

— Карачевский район - 3409 (+2)

— Клинцы – 3141

— Трубчевский район – 2673 (+3)

— Новозыбков – 2643 (+6)

— Стародубский район – 2680 (+12)

— Навлинский район – 2370

— Унечский район – 2352 (+4)

— Жуковский район – 2291 (+4)

— Брасовский район – 1999

— Выгоничский район – 1921

— Комаричский район – 1743

— Почепский район – 1747 (+7)

— Климовский район – 1491 (+1)

— Фокино – 1486

— Погарский район – 1457 (+10)

— Мглинский район – 1397

— Клетнянский район – 1421 (+21)

— Дубровский район – 1386

— Сельцо – 1344

— Суземский район – 1070

— Злынковский район – 1062

— Суражский район – 1009 (+3)

— Клинцовский район – 972

— Гордеевский район – 804

— Красногорский район – 760 (+1)

— Севский район – 627

— Жирятинский район – 502

— Рогнединский район – 220

— Иногородние – 124.

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