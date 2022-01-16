Фото: Министерство обороны РФ.

Брянские офицеры поборются за звание лучших командиров артиллерийских батарей. Сейчас командиры батарей общевойсковой армии Западного военного округа готовятся к первому этапу конкурса имени маршала артиллерии Михалкина. Один из этапов отбора офицеров пройдет на базе Коломенского артиллерийского соединения. Военнослужащие будут состязаться на специальном виртуальном полигоне. Об этом сообщают в Министерстве обороны РФ.

Офицеры-артиллеристы сейчас упражняются в специальной, тактической, технической, физической, огневой подготовках и вождении самоходных артиллерийских установок, как днем, так и ночью. Также военнослужащие тренируются в стрельбе с открытых, закрытых и полузакрытых позиций на расстояние до 20 километров.

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