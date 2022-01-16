Брянские спортивные школы переоснастили на 37 млн рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянские спортивные школы переоснастили на 37 миллионов рублей. Такую сумму в прошлом году получила область. Двум муниципалитетам оказали помощь. Приобрели автобус для спортивной школы БГСК «Спартак» Еще 25 миллионов рублей выделили для Трубчевска на покупку хоккейного оборудования. Об этом сообщает РИА «Стрела».

В пределах обозначенных денежных сумм выделили средства на единоразовую выплату одаренным спортсменам. Для этого направили около 500 тысяч рублей. Субсидию предоставили по национальному проекту «Спорт – норма жизни».

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