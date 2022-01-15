В Брянской области энергетики продолжают восстанавливать нарушенное непогодой энергоснабжение

Фото:ПАО «Россети Центр».

Днём 14 января и ночью 15 января 2022 года сильный ветер до 20 м/с и снег с дождем стали причиной отключений электроэнергии в населённых пунтах районов Брянской области. Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - “Брянскэнерго” и ООО "Брянскэлектро" работают в круглосуточном режиме, ими предприняты все меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. В филиале действует режим повышенной готовности. Отключения отдельных потребителей наблюдались в ряде населенных пунктов Злынковского, Клинцовского, Почепского, Погарского и Суражского районов, Стародубского муниципального округа и Новозыбковского городского округа Брянской области. В аварийно-восстановительных работах задействовали 149 бригад энергетиков в составе 586 человек и 242 единицы техники. 15 января помощь в проведении работ оказали сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Брянской области. Они вместе с энергетиками на снегоходе работали в труднопроходимых местах. Следует отметить, что с целью оперативного реагирования и информирования потребителей о ходе восстановительных работ организовано взаимодействие диспетчерских служб филиала ПАО «Россети Центр» - “Брянскэнерго” и ООО" Брянскэлектро" с едиными дежарно-диспетчерскими службами муниципальных образований, а также ГУ МЧС России по Брянской области.