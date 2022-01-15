Фото: Смоленский государственный университет спорта.

В Брянске могут открыть филиал Смоленского государственного университета спорта. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В министерстве спорта России состоялась рабочая встреча заместителя министра Алексея Морозова с врио заместителя губернатора Брянской области Николаем Лучкиным.

Обсудили возможность открытия на Брянщине. Смоленского государственного университета спорта, который до лета 2021 года назывался Смоленской государственной академией физкультуры, спорта и туризма. Сейчас в вузе обучаются немало студентов с Бернской области.

- У нас большое количество спортсменов высокого класса, сказал на встрече временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Николай Лучкин. -

Они получают среднее спортивное образование на базе Брянского государственного колледжа олимпийского резерва, но им хочется получить высшее образование и для этого они уезжают в такие города, как – Смоленск, Санкт – Петербург и Подмосковье. Наша задача, которую поставил Александр Богомаз, чтобы школа по самбо, борьбе, а в дальнейшем по хоккею и лыжам были в областном центре. Неслучайно мы открыли рейс Брянск – Махачкала, потому что там великолепная школа борьбы и мы подпитываемся оттуда.

Также он напомнил о том, что губернатор Брянской области Александр Богомаз поставил важнейшую задачу – сделать спорт доступным абсолютно каждому, чтобы в каждом муниципальном образовании были созданы все условия для занятия спортом. С этой целью в области идет масштабное строительство спортивных объектов. Так, в 2021 году их ввели в эксплуатацию 26. А за последние семь лет – 72 спортобъекта.

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