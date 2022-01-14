В Брянской области по втором полугодии 2022 года на 5,31% вырастет плата за вывоз мусора

В Брянской области во втором полугодии 2022 года повысится плата за вывоз мусора. Ежемесячно каждый прописанный будет платить 81,18 рубля. Сейчас эта сумма составляет 77,08 рубля, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думе.

- В итоговом варианте размер тарифа на второе полугодие 2022 года составил 479,88 руб./куб. м. с НДС, - говорят в заксобрание - Действующему в первом полугодии тарифу - 455,66 руб. с НДС.

В Брянской области плата за вывоз и размещение мусора остается одной из самой низкой в ЦФО. Подорожание ожидает брянцев с 1 июля.

Кстати, год назад тариф на вывоз мусора в регионе снижался. Это связывали с тем, что больше отходов удается рассортировать и переработать вместо того, чтобы отправить на свалку.