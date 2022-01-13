Надежнее, громче, быстрее: «Ростелеком» завершил очередной этап обновления системы оповещения в Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» завершил второй этап реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения1 (РАСЦО) в Брянской области. В 2021 году специалисты компании подключили к цифровым каналам более 90 громкоговорителей, свыше 80 электросирен и две станции контроля уровня воды.

Всего же в рамках государственного контракта, заключенного между провайдером и ГКУ2 Брянской области «Безопасный регион», к РАСЦО на территории региона были подключены 169 речевых оповещателей, 89 сирен и 8 станций контроля уровня воды. Проведенная реконструкция позволит максимально оперативно информировать население области о чрезвычайных ситуациях.

Вадим Уваркин, начальник Главного управления МЧС России по Брянской области:

«C 2020 года “Ростелеком” проводит комплексную модернизацию системы оповещения населения Брянской области. На первом этапе реализации проекта в столице региона был организован основной пульт управления системой, соединенный затем защищенными каналами связи со всеми районными дежурно-диспетчерскими службами. В прошлом году мы ввели в действие запасной пульт управления, обновили и настроили технические средства системы в Брянске, Клинцах, Новозыбкове и Сельцо. Таким образом, проведена реконструкция 54% РАСЦО. Охват населения региона средствами оповещения составляет 79,5%».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«При модернизации РАСЦО Брянской области мы заменили аналоговую систему оповещения на цифровую, оборудовали рабочие места в единых дежурно-диспетчерских службах муниципалитетов, организовали связь между объектами по защищенным каналам VPN3. Данное решение “Ростелеком” применяет для объединения в единую сеть разрозненных офисов и филиалов заказчика, что гарантирует целостность и безопасность передаваемой внутри компании информации».

Модернизация РАСЦО в Брянской области будет продолжена в рамках действующего контракта до 2023 года включительно. В результате на территории региона появится качественно новая система централизованного оповещения, бесперебойно функционирующая на базе цифровых решений и современного оборудования. При возникновении угрозы сигнал будет передан в единую дежурно-диспетчерскую службу и оперативно доведен до населения через громкоговорители. Узнать больше о проектах можно на сайте «Ростелекома»