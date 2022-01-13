Фото: "Брянская Губерния".

В Брянске в День печати наградили лучших журналистов. Торжество прошло 13 января в Хрустальном зале регионального правительства. Награды из рук губернатора Александра Богомаза получали сотрудники брянских средств массовой информации, печатных и электронных, редакторы районных газет, информационных агентств, телеканалов «Брянская Губерния и ГТРК «Брянск».

Им вручили Благодарности и Почетные грамоты губернатора, председателя облдумы, главного федерального инспектора по Брянской области.

В числе награжденных – корреспонденты телерадиокомпании «Брянская Губерния» Алексей Хотяновский и Александр Стокласка – авторы и ведущие популярной передачи «Старожилы».

В адрес журналистов "КП-Брянск" также пришла поздравительная телеграмма от губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил журналистов "КП-Брянск". Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

- Благодарю вас за мастерство и верность профессии оперативность и непредвзятость в подаче материалов и освещении социально-значимых проектов, - говорится в тексте телеграммы. - Примите пожелания здоровья, счастья и успехов в дальнейшей работе.

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