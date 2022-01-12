В Брянской области в 2022 году реконструируют музей «Палеолит»

Фото: Мoskow Walk.ru.

На Брянщине в 2022 году начнут реконструировать здания «Палеолит» Юдиновского историко-археологического музея. На реконструкцию из бюджета области выделят 25 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Стрела».

В Погарском районе музей «Палеолит» открыл в 1985 году учитель Леонид Гришин. Это место представляло собой законсервированный раскоп двух жилищ первобытных людей. В основании одного из них лежали до 30 черепов мамонтов.

История музея берет отсчет с 1934 года. Житель села копал яму под погреб и наткнулся на твердый предмет. Это были кости какого-то животного, но явно не местного. Их отправили в райцентр. Ученые установили возраст останков – около 15 тысяч лет. На месте Юдинова раньше находилось поселение кроманьонцев – охотников на мамонтов.

Посетители со смотровых площадок могут увидеть две группы костей. Они сохpанили очеpтания двух жилищ. За годы своeго существования музeй в сeле Юдинoво обрел мирoвую извeстность.

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