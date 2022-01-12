Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 145 жителей региона, выздоровели 260 пациентов, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3454 ПЦР-теста.

В целом у 98493 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94074 жителей области, умерли 3034 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1296078.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 64 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 19 ковид-положительных. На третьем - Карачевский район с 10 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 января 2022 года:

— Брянск – 37979 (+64)

— Брянский район – 9739 (+19)

— Дятьковский район – 4960 (+8)

— Карачевский район - 3397(+10)

— Клинцы – 3122 (+3)

— Трубчевский район – 2647 (+1)

— Новозыбков – 2626 (+2)

— Стародубский район – 2653 (+2)

— Навлинский район – 2359

— Унечский район – 2338

— Жуковский район – 2277 (+1)

— Брасовский район – 1980 (+4)

— Выгоничский район – 1918 (+8)

— Комаричский район – 1738

— Почепский район – 1727

— Климовский район – 1480

— Фокино – 1478 (+4)

— Погарский район – 1439

— Мглинский район – 1396

— Клетнянский район – 1389 (+2)

— Дубровский район – 1385 (+2)

— Сельцо – 1340 (+4)

— Суземский район – 1065 (+1)

— Злынковский район – 1054 (+2)

— Суражский район – 1005

— Клинцовский район – 972(+1)

— Гордеевский район – 803

— Красногорский район – 756 (+2)

— Севский район – 627

— Жирятинский район – 500 (+5)

— Рогнединский район – 220

— Иногородние – 124.

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