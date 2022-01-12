Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 145 жителей региона, выздоровели 260 пациентов, зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3454 ПЦР-теста.
В целом у 98493 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94074 жителей области, умерли 3034 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1296078.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 64 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 19 ковид-положительных. На третьем - Карачевский район с 10 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 января 2022 года:
— Брянск – 37979 (+64)
— Брянский район – 9739 (+19)
— Дятьковский район – 4960 (+8)
— Карачевский район - 3397(+10)
— Клинцы – 3122 (+3)
— Трубчевский район – 2647 (+1)
— Новозыбков – 2626 (+2)
— Стародубский район – 2653 (+2)
— Навлинский район – 2359
— Унечский район – 2338
— Жуковский район – 2277 (+1)
— Брасовский район – 1980 (+4)
— Выгоничский район – 1918 (+8)
— Комаричский район – 1738
— Почепский район – 1727
— Климовский район – 1480
— Фокино – 1478 (+4)
— Погарский район – 1439
— Мглинский район – 1396
— Клетнянский район – 1389 (+2)
— Дубровский район – 1385 (+2)
— Сельцо – 1340 (+4)
— Суземский район – 1065 (+1)
— Злынковский район – 1054 (+2)
— Суражский район – 1005
— Клинцовский район – 972(+1)
— Гордеевский район – 803
— Красногорский район – 756 (+2)
— Севский район – 627
— Жирятинский район – 500 (+5)
— Рогнединский район – 220
— Иногородние – 124.
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