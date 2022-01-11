В Брянской области стартовал отбор проектов инициативного бюджетирования

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области стартовал отбор проектов, которые в 2022 году могут реализовать по программе инициативного бюджетирования. Об этом 11 января сообщают на сайте департамента внутренней политики Брянской области. Также конкурс проводит и Ассоциация «Совет муниципальных образований Брянской области».

Свои инициативы смогут предложить брянцы, ТОСы, активистские группы, общественные некоммерческие организации, действующие на территории субъекта.

Главное условие – проект должен быть направлен на решение вопросов, которые имеют немаловажное значение для местного населения. Также в нем должны быть предложения по ремонту или благоустройство различных видов объектов общественной инфраструктуры. Например, благоустройство воинских захоронений, наведение порядка на местах отдыха, у контейнерных площадок для сбора ТКО, озеленение территорий, благоустройство спортивных объектов и другие.

Авторы проектов сначала свои предложения должны будут направить в администрацию муниципального образования, на территории которого их предлагают реализовывать. Победители получат финансовую помощь до 2,5 миллиона рублей в зависимости от численности населенного пункта.

Заявки принимают в департаменте внутренней политики Брянской области до 15 марта 2022 года.

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