Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 149 жителей региона, выздоровели 125 пациентов, зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3375 ПЦР-тестов.
В целом у 98348 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93814 жителей области, умерли 3025 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1292624.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 61 новый случай коронавируса. На втором месте Карачевский район, где выявили 18 ковид-положительных. На третьем - Брянский район с 15 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 15 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 января 2022 года:
— Брянск – 37915 (+61)
— Брянский район – 9720 (+15)
— Дятьковский район – 4952
— Карачевский район - 3387 (+18)
— Клинцы – 3119
— Трубчевский район – 2646
— Новозыбков – 2624
— Стародубский район – 2651 (+10)
— Навлинский район – 2359 (+11)
— Унечский район – 2338 (+4)
— Жуковский район – 2276 (+1)
— Брасовский район – 1976
— Выгоничский район – 1910 (+3)
— Комаричский район – 1738
— Почепский район – 1727 (+2)
— Климовский район – 1480 (+2)
— Фокино – 1474
— Погарский район – 1439
— Мглинский район – 1396 (+7)
— Клетнянский район – 1387 (+7)
— Дубровский район – 1383
— Сельцо – 1336 (+4)
— Суземский район – 1064
— Злынковский район – 1052 (+1)
— Суражский район – 1005
— Клинцовский район – 971
— Гордеевский район – 803
— Красногорский район – 754
— Севский район – 627 (+3)
— Жирятинский район – 495
— Рогнединский район – 220
— Иногородние – 124.