Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 149 жителей региона, выздоровели 125 пациентов, зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3375 ПЦР-тестов.

В целом у 98348 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93814 жителей области, умерли 3025 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1292624.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 61 новый случай коронавируса. На втором месте Карачевский район, где выявили 18 ковид-положительных. На третьем - Брянский район с 15 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 15 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 января 2022 года:

— Брянск – 37915 (+61)

— Брянский район – 9720 (+15)

— Дятьковский район – 4952

— Карачевский район - 3387 (+18)

— Клинцы – 3119

— Трубчевский район – 2646

— Новозыбков – 2624

— Стародубский район – 2651 (+10)

— Навлинский район – 2359 (+11)

— Унечский район – 2338 (+4)

— Жуковский район – 2276 (+1)

— Брасовский район – 1976

— Выгоничский район – 1910 (+3)

— Комаричский район – 1738

— Почепский район – 1727 (+2)

— Климовский район – 1480 (+2)

— Фокино – 1474

— Погарский район – 1439

— Мглинский район – 1396 (+7)

— Клетнянский район – 1387 (+7)

— Дубровский район – 1383

— Сельцо – 1336 (+4)

— Суземский район – 1064

— Злынковский район – 1052 (+1)

— Суражский район – 1005

— Клинцовский район – 971

— Гордеевский район – 803

— Красногорский район – 754

— Севский район – 627 (+3)

— Жирятинский район – 495

— Рогнединский район – 220

— Иногородние – 124.