В брянских колониях слепили героев сказок из снега

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В брянских колониях осужденные слепили из снега сказочных персонажей. Конкурс на лучшую фигуру из снега проходит в исправительных учреждениях региона каждую зиму, сообщают в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В этом году территории колоний украсили символы наступающего года - тигры. В колонии строгого режима №2 в Брянске осужденные слепили Тигра, который приходит на смену покровителю прошлого года, - Быку.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Из снега осужденные создавали также снеговиков, домашних питомцев и других животных. Фигуры оценило жюри. Отряды осужеднных, которые победили в конкурсе, поощрят.