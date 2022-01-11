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Общество11 января 2022 8:00

В брянских колониях слепили героев сказок из снега

Фигуры оценило жюри конкурса
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В брянских колониях осужденные слепили из снега сказочных персонажей. Конкурс на лучшую фигуру из снега проходит в исправительных учреждениях региона каждую зиму, сообщают в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В этом году территории колоний украсили символы наступающего года - тигры. В колонии строгого режима №2 в Брянске осужденные слепили Тигра, который приходит на смену покровителю прошлого года, - Быку.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Из снега осужденные создавали также снеговиков, домашних питомцев и других животных. Фигуры оценило жюри. Отряды осужеднных, которые победили в конкурсе, поощрят.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

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