Асфальт на Станке Димитрова в Брянске будут укладывать ночью

Первый этап работ запланирован на 21-24 июня. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Верхний слой асфальта на проспекте Станке Димитрова в Брянске будут укладывать исключительно в ночное время. Это сделано для удобства водителей, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

– Из-за проводимых работ на проспекте в поздние часы будет временно затруднено движение, – предупреждают в мэрии. – Работы пройдут в несколько этапов, в рамках которых движение будет организовано на разных участках.

Первый этап работ запланирован на 21-24 июня. Всех участков – три. Они расположены по нечетной стороне проспекта от улицы Спартаковской до улицы Пересвета. Так, на первом асфальт уложат 21-22 июня, на втором – 22-23 июня, на третьем – 23-24-го.

На объекте подрядчик будет занят с девяти часов вечера до шести утра. А функционировать будет только одна полоса проезжей части.

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