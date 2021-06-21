Автотранспорт пустят по Объездной в Брянске с 17.00 21 июня

До 17.00 дорожники будут наносить разметку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Улицу Объездную в Брянске откроют для автотранспорта в 17.00 понедельника, 21 июня. Пока же на объекте работники наносят разметку. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Первое время дорога будет открыта частично. Одну полосу организуют в сторону Бежицы, вторую - Советского района. Обе расположены со стороны Дворца единоборств. А их граница пройдет по построенной разделительной полосе.

Параллельно на участке подрядчик строит тротуары.

- На проезжей части на 100 процентов уложили нижний слой асфальта, обустроили разделительную полосу, - отмечают в мэрии. - Что касается верхнего слоя, то его будут укладывать чуть позже без закрытия движения.

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