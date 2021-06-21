Брянцев предупредили о трехневной 36-градусной жаре

В Брянской области 22-24 июня ожидают опасное метеорологическое явление - сильную жару. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области 22-24 июня ожидают опасное метеорологическое явление - сильную жару. Воздух днем прогреется аж до 35-36 градусов по Цельсию, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по региону.

Из-за установившихся погодных условий синоптики прогнозируют увеличение природных пожаров, ЧП на водоемах, тепловые удары у населения, сбои в работе объектов энергоснабжения.

Обратиться за помощью можно по номерам - 01, 101 либо по телефону доверия 8 (4832) 443-000.

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