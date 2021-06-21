Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 147 жителей региона, выздоровели 67 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 42312 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40970 жителей области, умерли 410 пациента. За сутки выполнили 457 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 596980.

В Брянске зафиксировали 58 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 16 новых случаев коронавируса, в Навлинском – 14, в Дятьковском – 12. Дальше по убывающей идут Сельцо, Фокино, Клинцы, Новозыбков, Комаричский, Погарский и Суземский районы. Там по семь-четыре новых случаев ковида. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 21 муниципалитете Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 июня 2021 года:

— Брянск – 15680 (+58)

— Брянский район – 4736 (+16)

— Дятьковский район – 1770 (+12)

— Карачевский район – 1438 (+2)

— Клинцы – 1317 (+4)

— Стародубский район – 1209 (+1)

— Трубчевский район – 1131

— Новозыбков – 1102 (+4)

— Брасовский район – 944

— Жуковский район – 942 (+1)

— Навлинский район – 947 (+15)

— Выгоничский район – 929 (+1)

— Комаричский район – 891 (+4)

— Унечский район – 863 (+1)

— Мглинский район –743 (+2)

— Климовский район –735 (+2)

— Почепский район – 713

— Фокино – 669 (+5)

— Погарский район – 675 (+4)

— Сельцо – 575 (+7)

— Дубровский район – 553

— Клетнянский район – 549

— Клинцовский район – 516 (+1)

— Суземский район – 465 (+4)

— Суражский район – 439

— Злынковский район – 422

— Гордеевский район – 388 (+2)

— Красногорский район – 319

— Севский район – 315 (+1)

— Жирятинский район – 148

— Рогнединский район – 122

— Иногородние – 67.

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