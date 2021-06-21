Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 147 жителей региона, выздоровели 67 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 42312 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40970 жителей области, умерли 410 пациента. За сутки выполнили 457 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 596980.
В Брянске зафиксировали 58 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 16 новых случаев коронавируса, в Навлинском – 14, в Дятьковском – 12. Дальше по убывающей идут Сельцо, Фокино, Клинцы, Новозыбков, Комаричский, Погарский и Суземский районы. Там по семь-четыре новых случаев ковида. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 21 муниципалитете Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 июня 2021 года:
— Брянск – 15680 (+58)
— Брянский район – 4736 (+16)
— Дятьковский район – 1770 (+12)
— Карачевский район – 1438 (+2)
— Клинцы – 1317 (+4)
— Стародубский район – 1209 (+1)
— Трубчевский район – 1131
— Новозыбков – 1102 (+4)
— Брасовский район – 944
— Жуковский район – 942 (+1)
— Навлинский район – 947 (+15)
— Выгоничский район – 929 (+1)
— Комаричский район – 891 (+4)
— Унечский район – 863 (+1)
— Мглинский район –743 (+2)
— Климовский район –735 (+2)
— Почепский район – 713
— Фокино – 669 (+5)
— Погарский район – 675 (+4)
— Сельцо – 575 (+7)
— Дубровский район – 553
— Клетнянский район – 549
— Клинцовский район – 516 (+1)
— Суземский район – 465 (+4)
— Суражский район – 439
— Злынковский район – 422
— Гордеевский район – 388 (+2)
— Красногорский район – 319
— Севский район – 315 (+1)
— Жирятинский район – 148
— Рогнединский район – 122
— Иногородние – 67.
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