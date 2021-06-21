В ДТП с трактором в Унечском районе погибли два человека и ранен ребенок

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Два человека погибли и двое получили травмы в ДТП с участием легкового автомобиля и трактора в Унечском районе вечером 20 июня. Уточненные подробности автоаварии сообщили в УГИБДД по Брянской области.

Инцидент произошел на 115-м километре автодороги «Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия». Столкнулись ВАЗ-210740 и трактор Белорус с прицепом.

Известно, что легковушкой управлял 49-летний водитель. Он ехал в сторону Новозыбкова. В момент ДТП он налетел на трактор, который остановился для поворота налево.

– В происшествии погибли водитель легкового автомобиля и его 73-летний пассажир, – поясняют в Госавтоинспекции. – Они не были пристегнуты ремнями безопасности. С целью установления состояния опьянения у водителя ВАЗа осуществлен забор биологических объектов.

Кроме того, травмы получили еще два пассажира легковушки в возрасте 12 и 47 лет. У ребенка – перелом обеих бедер со смещением, ушиб головы, травматический шок второй степени. У женщины – тяжелая травма головы, перелом височной кости, голеностопа, рваная рана плеча. Обоих госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Напомним, пострадавших в автоаварии пришлось деблокировать из автомобиля спасателям.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».