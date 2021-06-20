С Днем медицинского работника! Спасибо героям-врачам!

Фото:Региональное отделение Социалистической Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ в Брянской Области.

Председатель совета Регионального отделения Социалистической Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ в Брянской Области Алексей Тимошков поздравляет всех ветеранов и работников здравоохранения Брянщины с Днём медицинского работника! Я всегда считал, что выбрать для себя такой профессиональный путь, как медицина - можно только сердцем. Здесь не работают расчет и модные тенденции. У всех медиков есть одно общее качество - самоотверженность. Доктора, медицинские сестры, работники скорой помощи, все сотрудники здравоохранения самоотверженно трудятся, сохраняя жизнь и здоровье каждого из нас. Ваш профессионализм, умелые руки, чуткие сердца каждый день творят чудеса на земле. Понимаю, как сложно пришлось медикам в последние полтора года. Это титанический, героический труд. Вы оказались на переднем фланге в борьбе с новой короновирусной инфекцией. Горжусь и благодарю каждого из вас. В этот день желаю всем медицинским работникам, как можно больше здоровых людей вокруг. Пусть остается время для семьи, друзей и приятных моментов. Жизнелюбия вам, оптимизма и медицинского прогресса. Пусть в вашей жизни будет меньше экстремальных ситуаций, а работа приносит радость и умиротворение. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и поддержки близких, мира и благополучия в семьях.

Алексей Тимошков, председатель совета Регионального отделения Социалистической Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ в Брянской области.