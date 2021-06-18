В ДТП с фурой на объездной под Брянском погиб водитель легковушки

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП с фурой на объездной в Брянском районе погиб водитель легкового автомобиля. Смертельная авария случилась около половины девятого вечера в пятницу, 18 июня, на 17-м километре дороги Обход города Брянска, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

29-летний водитель "Киа Сид" ехал со стороны поселка Свен в сторону Супонева. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой "Вольво". За рулем грузовика был 45-летний мужчина.

Водитель легковушки погиб на месте.

На снимках с места аварии видно, что фура опрокинулась после ДТП, а легковушку "разорвало" на две части.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза.