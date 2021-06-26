В Брянской области ввели обязательную вакцинацию от ковид-19

Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области ввели обязательное вакцинирование граждан, занятых в определенных отраслях. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова в субботу, 26 июня. Информацию об этом распространил местный оперативный штаб.

Принятое решение связали с продолжающимся в Брянской области ростом заболеваемости ковид-19. Предполагается, что массовая вакцинация будет противодействовать дальнейшему распространению коронавируса.

Под обязательную вакцинацию попали отрасли: торговля, общественное питание, отделения финансовых организаций и почтовой связи, МФЦ, общественный транспорт, образование, здравоохранение, соцзащита, ЖКХ и энергетика, сфера культуры, досуг, развлекательные и зрелищные мероприятия, театры, кино- и концертные залы, детский досуг, массовые спортивные и физкультурные мероприятия. Также без уколов не обойтись государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и подведомственных организаций.

Напомним, всего в регионе вакцинируют в 33 медицинских учреждениях и 12 мобильных пунктах. Полный перечень последних здесь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».