В Брянской области 100 больных коронавирусом находятся в реанимации

Сейчас больных ковидом лечат в десяти медицинских организациях. Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

1490 человек с коронавирусной инфекцией получают лечение в Брянской области по состоянию на 24 июня. Из них 100 – находятся в реанимационном отделении. Об этом заявил врио замгубернатора Андрей Бардуков на последнем заседании регионального оперштаба.

Сейчас больных ковидом лечат в десяти медицинских организациях. Их заблаговременно перепрофилировали в инфекционные госпитали. Всего для больных развернуто 1773 койки. К 1682 подведен кислород, к 224 – аппараты ИВЛ.

В ближайшее время в регионе откроют еще два ковид-госпиталя – в Фокино и Выгоничах, сообщают в пресс-службе облправительства.

– Продолжается скрининговое обследование органов грудной клетки в четырех КТ-центрах, – отметил Андрей Бардуков. – Все наши больные проходят через эти центры по показаниям. Мы отмечаем рост заболеваемости и, учитывая все вышесказанное, рекомендуем выписывать рецептурные препараты для обычных пациентов в электронном виде на срок до шести месяцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».