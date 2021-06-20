Брянских медработников поздравили с профессиональным праздником

Лучшим работникам здравоохранения Брянской области вручили заслуженные награды. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске медицинских работников поздравили с профессиональным праздником. Они принимали поздравления от врио заместителя губернатора области Андрея Бардукова, руководителя областного департамента здравоохранения Виталия Мосина, директор ТФОМС Виктора Туруло.

Лучшим работникам здравоохранения Брянской области вручили заслуженные награды, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Также в честь профессионального праздника в коллективах медицинских организаций людей в белых халатах поощрили ведомственными наградами, наградами регионального и муниципального уровней.

В День медицинского работника, 20 июня, также в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области вручили государственные награды Ордена Пирогова и медали Луки Крымского сотрудникам Управления. Награды они получили за профессионализм и самоотверженный труд, проявленные при исполнении профессионального долга в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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