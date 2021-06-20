Глава Федерации шашек России проведет в Брянске награждение спортсменов

Уже прошли первые шесть туров чемпионата Брянской области по русским шашкам. Фото:Федерация шашек Брянской области.

В Брянск приедет Президент Федерации шашек России Анатолий Никитин. Он наградит победителей и призеров чемпионата Брянской области по русским шашкам.

Он руководит организацией с 2015 года. Федерация развивает и занимается популяризацией шашек в России, а также представляет интересов российских спортсменов, тренеров, спортивных судей и организаторов шашечного движения на международной арене.

Награждение спортсменов состоится в воскресенье, 20 июня, в 13.30. Об этом сообщил президент региональной Федерации шашек Брянской области Александр Голоян. Соревнования пройдут в здании муниципальной «Спортивной школы по шахматам и шашкам», расположенной в центре Брянска, на улице Луначарского. Чемпионат Брянской области по русским шашкам, в котором участвуют 36 человек, проводят с 10 мая. Уже прошли первые шесть туров.

В последние два игровых дня проведут седьмой и восьмой туры. Они начнутся 19-го и 20-го июня в 11 часов утра. По завершению последнего тура, если нужно будет определить победителя, состоятся дополнительные игры.

Чемпионат Брянской области по русским шашкам проходит согласно с календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области на 2021 год.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».