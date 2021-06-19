В Брянской области от коронавируса привились больше 157 тысяч жителей

Вакцинация в регионе идет активно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Брянской области от коронавируса привились 157 тысяч 425 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в субботу, 19 июня.

На Брянщину завезли всего 172 тысячи 176 доз вакцины: 169 тысяч 776 дозы вакцины «Спутник V», 1 тысяча 620 доз вакцины «ЭпиВакКорона», 780 доз вакцины «КовиВак».

Вакцинация в регионе идет активно. Прививку можно сделать в области в 33 медицинских организациях. Работают 66 прививочных пунктов в лечебницах и 10 мобильных пунктов вакцинации – в АО «Кремний Эл», в областной больнице № 1, в 3 мобильных ФАПах Дятьковской, Навлинской, Жуковской районной больнице, в поликлинике УМВД, в ТРЦ «Европа», «Аэро Парк» и «БУМ сити», в локомотивном депо Брянск-2.

Вакцинацируют брянцев ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 20.00, а также в выходные дни в ТРЦ «АэроПарк», ТРЦ «БУМ-сити», ТРЦ «Европа».

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