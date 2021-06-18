В Брянской области прогнозируют аномально жаркую погоду

Жаркая погода простоит до 26 июня. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области с 21 по 26 июня прогнозируют аномально жаркую погоду. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-11 градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за жары увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Нарушения могут встречаться в работе общественного транспорта, систем энергоснабжения, велика вероятность природных пожаров. Кстати, из-за этого до 30 июня в регионе ограничили посещение лесов.

У жителей могут случаться тепловые удары и велика вероятность трагических происшествий на воде.

- Будьте осторожны при обращении с огнем, при курении не бросайте непотушенную сигарету, - советуют в МЧС. - Избегайте длительного нахождения под воздействием прямых солнечных лучей, пейте больше воды. Помните, что при резком перепаде температур, вследствие ныряния в воду, возможны спазмы дыхания, нарушения сердцебиения. Не отпускайте детей к водоемам без присмотра.

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