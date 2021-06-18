Возвращение

Генеральный директор АО "Транснефть-Дружба" Роман Камозин: "Никто больше не скажет - "пропал без вести".

Я убит подо Ржевом,

Тот еще под Москвой.

Где-то, воины, где вы,

Кто остался живой?

В городах миллионных,

В селах, дома в семье?

В боевых гарнизонах

На ненашей земле?

Ах, своя ли, чужая,

Вся в цветах иль в снегу…

Я вам жизнь завещаю, –

Что я больше могу?

Эти знаменитые строки написаны будто про красноармейца Трофима Макеева. В 1942 году он был убит под Ржевом. Из своей родной белорусской деревни Низьки ушел на фронт в 41-м. Солдатом стал в 18 лет, погиб в 19. Короткая жизнь. Но долгая, вечная память собрала на границе граждан России и Белоруссии, чтобы еще раз почтить тех, кто вступил в бой с фашистами 80 лет назад и погиб, защищая Родину.

Здесь состоялась торжественная передача личных вещей Трофима Макеева его родственникам. Красноармеец все эти годы считался пропавшим без вести. Но организованная Российским военно-историческим обществом международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» помогла открыть еще одну страничку нашей истории. Поисковый отряд предприятия «Транснефть-Дружба» нашел место гибели красноармейца Макеева, нашел солдатский медальон.

В экспедиции участвовали 700 волонтеров, из поискового отряда «Транснефть-Дружбы» там были 7 человек. Всего в этом году под Ржевом нашли 400 бойцов, в том числе 40 красноармейцев – добровольцы-нефтепроводчики. «Я хочу еще раз поблагодарить поисковиков, которые в свои выходные и отпуска едут на места былых сражений, с утра до ночи тяжело трудятся – раскапывают старые окопы, землянки, воронки. Благодаря этой работе внуки и правнуки погибших бойцов узнают, где погибли их родственники. Солдат хоронят с воинскими почестями, как положено по нашим традициям. Никто больше не скажет «пропал без вести», навсегда теперь он погиб в бою за Родину!» – отметил генеральный директор АО «Транснефть-Дружба» Роман Камозин.

Коллеги брянских нефтепроводчиков из предприятия «Запад – Транснефтепродукт», работающие в Белоруссии, смогли найти родственников погибшего солдата. Так, совместная работа поисковиков-нефтепроводчиков помогла протянуть нить истории от Ржева в белорусские Костюковичи, откуда призвали на фронт красноармейца Макеева. Генеральный директор УПП «Запад – Транснефтепродукт» Владимир Леонов, выступая на торжественном памятном митинге, сказал: «Каждый, кто ушел на Великую Отечественную войну, мечтал вернуться домой. Это удалось не всем. Поисковые отряды искренне и бескорыстно посвящают свою жизнь поиску погибших, пропавших без вести бойцов и офицеров Красной Армии. Мы благодарим их за эту работу, за то, что они делают такое нужное и благородное дело».

Вещи погибшего красноармейца передадут в музей.

Командир поискового отряда АО «Транснефть-Дружба», начальник центральной ремонтной службы Брянского управления предприятия Игорь Петров – боевой офицер, человек, который не понаслышке знает, что такое война, гибель товарищей. Поэтому столько сил он отдает сейчас поисковой работе, восстановлению имен солдат Второй мировой.

«Трофим погиб у села Полунино, где полегло немало наших ребят. Проводя раскопки, уже практически в конце вахты, наверное, волею судьбы, у этого села удалось отыскать останки 19 бойцов, а также четыре именных медальона. К сожалению, один из них был пустой. В трех обнаружили записки. Это для нас стало настоящей удачей. Герой прожил короткую жизнь, но память о нем будет вечной», – отметил Игорь Петров, передавая вещи красноармейца Макеева его родственникам.

Родственники красноармейца Макеева тепло благодарили поисковиков.

У родителей Трофима Макеева было восемь детей. Из пяти сыновей трое воевали, двое из них до сегодняшнего дня числились пропавшими без вести. И вот только сейчас, благодаря поисковикам «Транснефть-Дружбы», родственники и земляки узнали, где погиб солдат Макеев. Его племянница, дочь родного брата – Лариса Романова – со слезами на глазах говорила поисковикам: «Это как эхо из прошлого. Представьте, почти 80 лет ничего не знала о родственнике, думала, что никогда больше о нем не услышу. Нельзя передать словами, что я чувствую. Будто возле нашей семьи разворачивается сюжет из кино: смотришь фильм, а там такие истории. А вот это все наяву. Тревога, печаль, боль. И радость за то, что родственника нашли, он не безымянный. И будет похоронен по-человечески».

Российские и белорусские школьники подготовили выставку рисунков о Ржевской битве.

Поисковики «Транснефть-Дружбы» передали также капсулу с землей из окопа, в котором вел свой последний бой солдат Макеев. В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны эту землю положат в братскую могилу у воинского монумента в Костюковичах. А всех солдат, найденных в ходе поисковой экспедиции, похоронят 22 июня у памятника Советскому солдату под Ржевом.