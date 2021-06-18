Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 120 жителей региона, выздоровели 67 человек. Зарегистрировали 5 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 41898 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40709 жителя области, умерли 390 пациентов. За сутки выполнили 2009 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 592057.
В Брянске зафиксировали 56 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Гордеевском районе выявили 9 новых случаев коронавируса. В Брянском районе -8, в Дубровском - 7. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 20 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 июня 2021 года:
— Брянск – 15524 (+56)
— Брянский район – 4704 (+8)
— Дятьковский район – 1742 (+3)
— Карачевский район – 1432
— Клинцы – 1301 (+5)
— Стародубский район – 1202 (+2)
— Трубчевский район – 1121 (+3)
— Новозыбков – 1076 (+4)
— Брасовский район – 943 (+3)
— Жуковский район – 926 (+1)
— Навлинский район – 925 (+1)
— Выгоничский район – 913
— Комаричский район – 886
— Унечский район – 854 (+3)
— Мглинский район – 733
— Климовский район – 727 (+2)
— Почепский район – 711 (+1)
— Фокино – 664
— Погарский район – 669
— Сельцо – 566
— Дубровский район – 553 (+7)
— Клетнянский район – 546 (+1)
— Клинцовский район – 514
— Суземский район – 461 (+2)
— Суражский район – 437
— Злынковский район – 420 (+5)
— Гордеевский район – 385 (+9)
— Красногорский район – 318
— Севский район –312 (+3)
— Жирятинский район – 146 (+1)
— Рогнединский район – 120
— Иногородние – 67.
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