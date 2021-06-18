Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 120 жителей региона, выздоровели 67 человек. Зарегистрировали 5 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 41898 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40709 жителя области, умерли 390 пациентов. За сутки выполнили 2009 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 592057.

В Брянске зафиксировали 56 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Гордеевском районе выявили 9 новых случаев коронавируса. В Брянском районе -8, в Дубровском - 7. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 июня 2021 года:

— Брянск – 15524 (+56)

— Брянский район – 4704 (+8)

— Дятьковский район – 1742 (+3)

— Карачевский район – 1432

— Клинцы – 1301 (+5)

— Стародубский район – 1202 (+2)

— Трубчевский район – 1121 (+3)

— Новозыбков – 1076 (+4)

— Брасовский район – 943 (+3)

— Жуковский район – 926 (+1)

— Навлинский район – 925 (+1)

— Выгоничский район – 913

— Комаричский район – 886

— Унечский район – 854 (+3)

— Мглинский район – 733

— Климовский район – 727 (+2)

— Почепский район – 711 (+1)

— Фокино – 664

— Погарский район – 669

— Сельцо – 566

— Дубровский район – 553 (+7)

— Клетнянский район – 546 (+1)

— Клинцовский район – 514

— Суземский район – 461 (+2)

— Суражский район – 437

— Злынковский район – 420 (+5)

— Гордеевский район – 385 (+9)

— Красногорский район – 318

— Севский район –312 (+3)

— Жирятинский район – 146 (+1)

— Рогнединский район – 120

— Иногородние – 67.

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