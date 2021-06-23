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Накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны в музее АО «Транснефть-Дружба» прошла презентация книги «Экспедиции в прошлое».

В музее предприятия сформирована целая экспозиция, посвященная войне и Победе. Здесь собраны находки поискового отряда, состоящего только из работников АО «Транснефть-Дружба». И книга «Экспедиции в прошлое» рассказывает о тяжелом труде поисковиков. В начале книги – короткие рассказы о битвах Второй мировой, об участии в этих сражениях родственников работников предприятия. Как писал поэт: «Здесь нет ни одной персональной судьбы – все судьбы в единую слиты». Так, истории наших дедов и прадедов влились в историю Великой Отечественной войны.

Лучших поисковиков и работников аппарата управления предприятия, собирающих информацию о родственниках-фронтовиках, поблагодарил генеральный директор Роман Камозин. Он отметил: «Я рад, что издание этой книги стало социальным, волонтерским проектом наших работников. Сами писали тексты, обрабатывали фотографии, создавали макет обложки, верстали на домашних компьютерах. И этот энтузиазм поддержали все, кто помогал издать книгу. Знаю, что работники брянской библиотеки отказались брать деньги за обязательную классификацию книги. В типографии сказали: «Бумагу привезите – мы бесплатно напечатаем»… Действительно, общая волонтерская работа.

Я благодарен всем, кто сохраняет память о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной. Всем, кто участвует в поисковой работе и до сих пор, через 80 лет после начала войны, хоронит с почестями погибших на поле боя».

Участники презентации получили в подарок первые экземпляры только что изданной в Брянске книги.