Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона, выздоровели 90 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 42628 человека подтвердили коронавирус, вылечились 41118 жителей области, умерли 425 пациентов. Общее число проведенных исследований на «Ковид-19» достигло 598770. За сутки выполнили 1790 тестов.
В Брянске зафиксировали 81 нового заболевшего. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах выявили 20 новых случаев коронавируса, в Дятьковском районе – 15, в Новозыбкове – 13, в Брянском районе – 12, в Выгоничском – 11. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 12 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 июня 2021 года:
— Брянск – 15843 (+81)
— Брянский район – 4768 (+12)
— Дятьковский район – 1786 (+15)
— Карачевский район – 1442
— Клинцы – 1337 (+20)
— Стародубский район – 1213
— Трубчевский район – 1132 (+1)
— Новозыбков – 1115 (+13)
— Навлинский район – 960
— Выгоничский район – 958 (+11)
— Брасовский район – 945
— Жуковский район – 942
— Комаричский район – 893
— Унечский район – 863
— Мглинский район – 743
— Климовский район – 738 (+3)
— Почепский район – 713
— Погарский район – 675
— Фокино – 669
— Сельцо – 575
— Дубровский район – 553
— Клетнянский район – 549
— Клинцовский район – 519 (+3)
— Суземский район – 465
— Суражский район – 443
— Злынковский район – 425 (+3)
— Гордеевский район – 392 (+4)
— Красногорский район – 320 (+1)
— Севский район – 315
— Жирятинский район – 148
— Рогнединский район – 122
— Иногородние – 67.
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