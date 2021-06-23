Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона, выздоровели 90 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 42628 человека подтвердили коронавирус, вылечились 41118 жителей области, умерли 425 пациентов. Общее число проведенных исследований на «Ковид-19» достигло 598770. За сутки выполнили 1790 тестов.

В Брянске зафиксировали 81 нового заболевшего. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах выявили 20 новых случаев коронавируса, в Дятьковском районе – 15, в Новозыбкове – 13, в Брянском районе – 12, в Выгоничском – 11. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 12 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 июня 2021 года:

— Брянск – 15843 (+81)

— Брянский район – 4768 (+12)

— Дятьковский район – 1786 (+15)

— Карачевский район – 1442

— Клинцы – 1337 (+20)

— Стародубский район – 1213

— Трубчевский район – 1132 (+1)

— Новозыбков – 1115 (+13)

— Навлинский район – 960

— Выгоничский район – 958 (+11)

— Брасовский район – 945

— Жуковский район – 942

— Комаричский район – 893

— Унечский район – 863

— Мглинский район – 743

— Климовский район – 738 (+3)

— Почепский район – 713

— Погарский район – 675

— Фокино – 669

— Сельцо – 575

— Дубровский район – 553

— Клетнянский район – 549

— Клинцовский район – 519 (+3)

— Суземский район – 465

— Суражский район – 443

— Злынковский район – 425 (+3)

— Гордеевский район – 392 (+4)

— Красногорский район – 320 (+1)

— Севский район – 315

— Жирятинский район – 148

— Рогнединский район – 122

— Иногородние – 67.

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