Сотрудники Брянскэнерго познакомили с правилами электробезопасности отдыхающих в загородных лагерях школьников

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Представители филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в «Дне безопасности», который прошел в летних оздоровительных учреждениях Жуковского района Брянской области: санатории «Жуковский» и детском загородном лагере «Деснянка». Он был организован ОНДПР по Жуковскому району ГУ «МЧС России по Брянской области».

В рамках мероприятия, целью которого является предупреждение несчастных случаев с участием детей в период летних каникул, энергетики оборудовали свою площадку «Территория электробезопасности». На ней они продемонстрировали отдыхающим в оздоровительных санатории и лагере средства и приспособления, которое используют члены оперативно – выездной бригады при ликвидации внештатных ситуаций в случае их возникновения на энергооборудовании. Энергетики также ознакомили ребят со способами оказания первой медицинской помощи условному пострадавшему на учебном манекене – тренажере «Гоша», напомнили правила электробезопасности и вручили памятные сувениры. В общей сложности информацию по профилактике детского электротравматизма прослушали более 500 детей в возрасте т 6 до 16 лет.

В период летних каникул сотрудники Брянскэнерго проведут занятия по электробезопасности в загородных лагерях, расположенных во всех районах Брянской области.