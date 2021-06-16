Пять секретов банковских карт, о которых полезно знать

Детский отдых может быть не только насыщенным, но и выгодным.

Карта гораздо удобнее налички, и с этим уже мало кто спорит. В магазинах или кафе не нужно ждать сдачу, в карманах потом не звенит мелочь. Оплатить «коммуналку» или купить что-нибудь в магазине можно прямо из дома. Однако это лишь самые очевидные вещи. У карт национальной платежной системы «Мир» есть свои особенности, которые помогают владельцам экономить и регулярно пользоваться выгодными предложениями.

1. Эксклюзивные условия

Почти все банки предлагают своим клиентам особые условия и участие в программах лояльности. Как правило, это скидки у партнеров - в магазинах, на автозаправках, в ресторанах при условии оплаты карточкой. Бывает, что владелец карты получает эксклюзивное предложение или право первым принять участие в распродаже. Информация о таких скидках и бонусах поступает в виде уведомлений от банка и публикуется в мобильном приложении. Многие не уделяют ей должного внимания, считая рекламой. На самом деле среди таких предложений встречаются очень интересные и выгодные.

2. Кешбэк за детский отдых

Что такое кешбэк, сегодня знают практически все держатели карт. Но не каждый в курсе, что вернуть можно не одну тысячу рублей. Если знать, чем и за что расплачиваться. В этом году правительство запустило беспрецедентную программу поддержки детского отдыха. Отправить ребенка в детский лагерь можно с большой выгодой - до 50%. Условий несколько. Оплатить путевку по 31 августа 2021 года, а вернуться из лагеря необходимо до 15 сентября 2021 года включительно. Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей. Подробные условия - на сайте мирпутешествий.рф

3. Карта-проездной

Современные карты объединяют в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного. К примеру, если в Брянске и области оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной картой национальной платежной системы, скидка составит 4 рубля. Прикладываете карту к валидатору - и сумма разовой поездки уменьшается автоматически. Акция действует до 30 июня 2021 года включительно в муниципальных автобусах и троллейбусах, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт.

Общественным транспортом мы пользуемся каждый день, так почему бы не оптимизировать эти расходы? Тем более эта возможность доступна практически каждому - в Брянской области выпущено более 700 тысяч карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными.

4. Защита финансов

У банковских карт есть очень полезные функции, которые защищают нас от неразумных трат. Можно, например, обратиться в банк, установить лимит на день, неделю или месяц и застраховать себя от импульсивных покупок. Очень полезны и уведомления о списании средств. Во первых, вы контролируете собственные расходы, во вторых, сможете быстро среагировать на внезапное списание и сразу же обратиться в банк.

5. Домашний интернет - на 15% дешевле

Крупнейший оператор домашнего интернета и кабельного телевидения -

«Ростелеком» - тоже предлагает хорошие условия для держателей «отечественных» карт. За первую оплату услуг в рамках спецпредложения будет начислен кешбэк 15%, а за последующие оплаты на карту вернется 5% суммы платежа. Скидка доступна при оплате домашнего интернета, интерактивного телевидения, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг. Специальные условия доступны до 27 октября 2021 года. Подробности - на сайте rt.ru.

СОВЕТЫ «КП»

Цифровая карта вместо пластиковой

Некоторые крупные банки стали предлагать простую услугу - можно выпустить цифровую карту «Мир». Она будет обладать теми же свойствами, что и пластиковая. У нее будет номер, срок действия и CVV-код. Функционал почти не будет отличаться. Цифровой картой можно пользоваться без ограничений при онлайн-шопинге. А для покупок офлайн понадобится специальное приложение - Mir Pay или Samsung Pay (работают на смартфонах операционной системы Android). Для оплаты на кассе нужно на пару секунд приложить смартфон к считывающему устройству.