В Брянской области 16 июня ожидают дождь с грозой

В региональном МЧС брянцев 16 июня предупредили о дожде с грозой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в среду, 16 июня, ожидают дождь с грозой. Ночью преимущественно осадков не прогнозируют. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, сообщают в пресс-службе ГУ Ч России по Брянской области.

Местами обещают грозу. Ночью и утром –туман. Ветер подует в северном направлении. Ночью со скоростью до восьми метров в секунду. Днем при грозе порывы усилятся до 13 метров в секунду. Столбики термометров в ночное время суток поднимутся до плюс 12 до плюс 13 градусов. Днем- от плюс 23 до плюс 28 градусов.

Такая погода может вызвать чрезвычайные ситуации. Брянцев просят быть осторожными и не забывать зонтики.

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