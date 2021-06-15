В брянском селе Елисеевичи освятили крест для храма

В Брянском районе в селе Елисеевичи освятили крест на купол храма Святителя Николая. Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянском районе в селе Елисеевичи освятили крест на купол восстанавливающегося храма Святителя Николая. Обряд провели в понедельник, 14 июня, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

Первые достоверные сведения о селе Елисеевичи содержатся в писцовых книгах о вотчинах Свенского монастыря 1595 года. В это время здесь было пять дворов церковнослужителей, две келлии, где жили четыре «старицы, черноризицы», четыре келлии, в которых находились нищие, один двор монастырский. Во времена Екатерины II приход села стал самостоятельным.

В 1840-х годах церковь обветшала. Ее хотели вовсе закрыть. Тогда крестьяне решили построить новый, каменный храм. Инициировал односельчан Василий Агапеев. Он и стал строителем нового храма, который открыли в 1843-м году.

- При храме было построено здание церковно-приходской школы, которая открылась в 1899 году, в 1905 году в ней обучалось 42 ученика, - пишут в издании Брянского Епархиального Управления в статье «Храмы Брянского благочиния» . - Точных сведений о времени закрытия храма нет. Известно лишь, что в 1930 году был арестован и приговорен к трем годам ссылки священник храма Ипполит Алексеевич Осипов.

Здание храма возвратили Брянской Епархии. Начали восстановительные работы. Регистрируется православный приход.

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