В Брянской области до 1 августа благоустроят 20 общественных территорий

Благоустройство 20 объектов пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На Брянщине до 1 августа благоустроят 20 общественных территорий. В разных муниципалитетах приведут в порядок скверы, парки, игровые площадки, памятники и мемориальные комплексы, жилые дворы. Уже заключили контракты, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Благоустройство пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

Кстати, в прошлом году в областном центре привели в порядок 34 объекта. Среди них - сквер около завода Литий и привокзальная площадь станции Брянск-Орловский в Брянске, парк имени Воровского в Клинцах.

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