Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 128 жителей региона, выздоровели 95 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 42165 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40903 жителя области, умерли 403 пациента. За сутки выполнили 2406 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 596523.
В Брянске зафиксировали 39 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 22 новых случаев коронавируса, в Выгоничском районе -14, в Брянском районе –восемь, в Навлинском районе –семь. По шесть новых случаев коронавируса зарегистрировали в Унечском и Климовском районах. По пять в Дятьковском районе, Стародубском районе, Жуковском районе. По три ковид-пациента прибавилось в Клинцах, Мглинском и Клентянском районах. По два- в Трубчевском, Злынковском и Севском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 20 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 июня 2021 года:
— Брянск – 15622 (+39)
— Брянский район – 4720 (+8)
— Дятьковский район – 1758 (+5)
— Карачевский район – 1436 (+4)
— Клинцы – 1313 (+3)
— Стародубский район – 1208 (+5)
— Трубчевский район – 1131 (+2)
— Новозыбков – 1098 (+22)
— Брасовский район – 944
— Жуковский район – 941 (+5)
— Навлинский район –932 (+7)
— Выгоничский район – 928 (+14)
— Комаричский район –887 (+1)
— Унечский район – 862 (+6)
— Мглинский район –741 (+3)
— Климовский район –733 (+6)
— Почепский район – 713
— Фокино – 664
— Погарский район – 671
— Сельцо – 568
— Дубровский район – 553
— Клетнянский район –549 (+3)
— Клинцовский район – 515
— Суземский район – 461
— Суражский район – 439
— Злынковский район –422 (+2)
— Гордеевский район – 386
— Красногорский район – 319
— Севский район –314 (+2)
— Жирятинский район –148 (+1)
— Рогнединский район – 122 (+1)
— Иногородние – 67.
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