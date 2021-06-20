Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 128 жителей региона, выздоровели 95 человек. Зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 42165 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40903 жителя области, умерли 403 пациента. За сутки выполнили 2406 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 596523.

В Брянске зафиксировали 39 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 22 новых случаев коронавируса, в Выгоничском районе -14, в Брянском районе –восемь, в Навлинском районе –семь. По шесть новых случаев коронавируса зарегистрировали в Унечском и Климовском районах. По пять в Дятьковском районе, Стародубском районе, Жуковском районе. По три ковид-пациента прибавилось в Клинцах, Мглинском и Клентянском районах. По два- в Трубчевском, Злынковском и Севском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 июня 2021 года:

— Брянск – 15622 (+39)

— Брянский район – 4720 (+8)

— Дятьковский район – 1758 (+5)

— Карачевский район – 1436 (+4)

— Клинцы – 1313 (+3)

— Стародубский район – 1208 (+5)

— Трубчевский район – 1131 (+2)

— Новозыбков – 1098 (+22)

— Брасовский район – 944

— Жуковский район – 941 (+5)

— Навлинский район –932 (+7)

— Выгоничский район – 928 (+14)

— Комаричский район –887 (+1)

— Унечский район – 862 (+6)

— Мглинский район –741 (+3)

— Климовский район –733 (+6)

— Почепский район – 713

— Фокино – 664

— Погарский район – 671

— Сельцо – 568

— Дубровский район – 553

— Клетнянский район –549 (+3)

— Клинцовский район – 515

— Суземский район – 461

— Суражский район – 439

— Злынковский район –422 (+2)

— Гордеевский район – 386

— Красногорский район – 319

— Севский район –314 (+2)

— Жирятинский район –148 (+1)

— Рогнединский район – 122 (+1)

— Иногородние – 67.

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