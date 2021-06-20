Фото:региональное отделение Общероссийского Народного Фронта "За Россию".

Уважаемые друзья, работники и ветераны здравоохранения Брянской области! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем Медицинского работника! Вы выбрали очень тяжелую, ответственную, но очень важную и нужную профессию и с честью несете своё высокое звание. Сегодня в непростой период пандемии коронавируса многие врачи, медсестры, фельдшеры, водители скорой помощи и другие сотрудники лечебных учреждений работают с повышенной нагрузкой. Каждый день вы рискуете собственным здоровьем и жизнью, при этом продолжаете достойно выполнять свой профессиональный долг. Находясь на передовой в борьбе с опасной инфекцией, вы максимально преданны выбранному делу, демонстрируете лучшие человеческие и профессиональные качества. Только совместные усилия, верно принятые решения позволят успешно справиться с поставленными задачами. Низкий поклон вам за ваш труд, терпение, бессонные ночи и спасённые жизни, за ваши добрые сердца и чуткость! Слова особой благодарности хотелось бы выразить ветеранам здравоохранения, чей самоотверженный труд, верность высокому призванию, талант и неоценимый практический опыт многие годы служат примером всем работникам здравоохранения Брянщины. Пусть приумножаются ваши профессиональные навыки и умения и в ваших сердцах всегда живет любовь и чувство сопричастности к величайшему делу на земле- сохранению жизни и здоровья! Пусть ваша профессиональная жизнь будет наполнена значимыми достижениями и приносит радость, пусть вас всегда сопровождает поддержка и понимание коллег, родных и близких. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья , уверенности в завтрашнем дне, успешного осуществления всех планов, благополучия и профессиональных успехов!

Виталий Викторович Минаков,

член регионального отделения Общероссийского Народного Фронта "За Россию", многократный чемпион мира по самбо, заслуженный мастер спорта России.