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Общество19 июня 2021 16:36

В Брянске художник Александр Коньков впервые открыл свою персональную выставку

Экспозиция будет работать до конца июня
Надежда ПЕТРУНИНА
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На выставке представлены три десятка работ художника.Фото: Ольга Приваленко, «Брянская учительская газета».

На выставке представлены три десятка работ художника.Фото: Ольга Приваленко, «Брянская учительская газета».

В Брянске художник Александр Коньков впервые открыл свою персональную выставку. Экспозиция находится в Бежицком районе в выставочном зале «Рост». Приурочили ее к 78-летию автора, сообщает РИА «Стрела».

Здесь представлены три десятка работ художника. Это- пейзажи, портреты и натюрморты. Выставка будет работать до конца июня.

Возрастное ограничение: 6+

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