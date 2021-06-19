Главврач больницы №4 Светлана Хандожко призвала брянцев вакцинироваться от ковида

Доктор отметила, что есть одно спасение от опасной инфекции - только прививочная кампания. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Главный врач больницы №4 Светлана Хандожко призвала брянцев сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Доктор отметила, что есть одно спасение от опасной инфекции - прививочная кампания. Привитые если и заболевают, то переносят болезнь в легкой форме, как ОРЗ или ОРВИ.

- В моем коллективе привились порядка 90 процентов сотрудников, - сказала Светлана Хандожко. - Если раньше болезнь касалась только пожилых людей, то сейчас заболевают и молодые. Важно также соблюдать санитарный режим, носить маски, одевать перчатки.

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