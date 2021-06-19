В Брянске вместо отцветших тюльпанов высадят больше 400 тысяч цветов

Площадь клумб на улице Советской составит около 100 квадратных метров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске работники коммунальных служб на клумбах высадят больше 400 тысяч цветов. Петунии, бархатцы, цинерарии займут место отцветших тюльпанов. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сейчас работы по украшению клумб ведут на одном из разворотных колец по улице Советской. Площадь клумб здесь составит около 100 квадратных метров.

На Театральной площади появились уже знакомые горожанам балерины, девять цветочных стоек украсили разделительную полосу по улице Авиационной.

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