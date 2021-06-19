Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 128 жителей региона, выздоровели 95 человек. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 42026 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40804 жителя области, умерли 396 пациентов. За сутки выполнили 2060 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 594117.

В Брянске зафиксировали 59 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском районе выявили11 новых случаев коронавируса, в Жуковском районе -10, в Клинцах -9. По 8 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Брянском районе и Трубчевском районе. В Мглинсмком районе-5. По два ковид-пациента прибавилось в Унечском районе, Почепском районе, Погарском районе и Суражском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 июня 2021 года:

— Брянск – 15583 (+59)

— Брянский район – 4712 (+8)

— Дятьковский район – 1753 (+11)

— Карачевский район – 1432

— Клинцы – 1310 (+9)

— Стародубский район – 1203 (+1)

— Трубчевский район – 1129 (+8)

— Новозыбков – 1076

— Брасовский район – 944 (+1)

— Жуковский район – 936 (+10)

— Навлинский район – 925

— Выгоничский район – 914 (+1)

— Комаричский район – 886

— Унечский район – 856 (+2)

— Мглинский район – 738 (+5)

— Климовский район – 727

— Почепский район – 713 (+2)

— Фокино – 664

— Погарский район – 671 (+2)

— Сельцо – 568 (+2)

— Дубровский район – 553

— Клетнянский район – 546

— Клинцовский район – 515 (+1)

— Суземский район – 461

— Суражский район – 439 (+2)

— Злынковский район – 420

— Гордеевский район – 386 (+1)

— Красногорский район – 319 (+1)

— Севский район –312

— Жирятинский район – 147 (+1)

— Рогнединский район – 121 (+1)

— Иногородние – 67.

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