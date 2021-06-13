Двух школьников госпитализировали. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Гордеевском районе подростки устроили ДТП с тремя пострадавшими. Автоавария случилась около трех часов дня в субботу, 12 июня, на перекрестке на 26-м километре дороги Клинцы-Гордеевна-Красная Гора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

За руль "Хендай Акцент" сел 12-летний мальчик без прав. На пассажирское сидение - 13-летний школьник. Они ехали по улице Калининской в селе Творишино. На неравнозначном перекрестке юный водитель не уступил дорогу автомобилю "Мицубиси Аутлендер", которым управлял 41-летний мужчина. Машины столкнулись.

У 12-летнего водителя диагностировали травму головы и сотрясение мозга. У 13-летнего пассажира иномарки - травму головы, сотрясение мозга и рану уха. Обоих подростков госпитализировали.

Травмы также получила пассажирка "Мицубиси". У 46-летней женщины диагностировали ушиб позвоночника. Ее положили в больницу.