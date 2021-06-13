В брянском Дятькове водители выстроили слово "Россия" из машин

Фото: "Подслушано Дятьково".

В брянском городе Дятьково водители выстроили слово "Россия" из машин. Автомобилисты провели флешмоб на День России 12 июня. Машины они выстроили на парковке торгового центра. Фотографии и видео с места появились в социальных сетях.

Водители проехали по Дятькову с флагами нашей страны. Из машин звучал гимн.

Автомобилисты подключились к онлайн-конференции и одновременно включили гимн России. В этой акции участвовало одновременно 95 машин, пишут организаторы.

День России отметили во всех районах Брянской области. В Брянске устроили концерты, мастер-классы, выставки.