В Брянске 12 июня отметили День России

Концерты состоялись на творческих площадках. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в субботу, 12 июня, отметили День России. Утром в этот день губернатор Александр Богомаз вручил первые паспорта участникам «Российского движения школьников». Вместе с документом, удостоверяющим личность, ребятам подарили Конституцию и книгу.

Кроме губернатора на вручении паспортов присутствовали Валентин Суббот, Андрей Дьячук, Владислав Толкунов и другие официальные лица. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске на творческих площадках устроили концерты, посвященные Дню России, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. На площади воинской Славы выступили коллективы силовых структур: региональных УМВД, УФСБ, УФСИН, Росгвардии, ГУ МЧС России, Брянской таможни.

На площади Воинской Славы выступили силовики. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В ДК БМЗ прошли мастер-классы. А также открылись выставки народных мастеров. Посетители составляли из пазла карту России.

- На площади Партизан выступал Брянский молодежный духовой оркестр с программой «Горжусь тобой, моя Россия», - говорят в облправительстве. - На Театральной площади состоялась концертная программа «Россия — наша Родина» в исполнении актеров Брянского областного театра драмы.

В Овстуге можно было увидеть выставки «Семья Тютчевых на службе Отечеству» и «Александр Невский. Солнце земли русской». В Брянске водили пешеходную экскурсию «Дорогой Гагарина», посвященной приезду первого космонавта на Брянщине в мае 1966 года.

- Все мероприятия проводились с соблюдением санитарных норм, - отмечают в пресс-службе правительства Брянской области.