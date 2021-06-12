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Общество12 июня 2021 19:00

В Брянске 12 июня отметили День России

Мероприятия прошли с соблюдением санитарных норм
Марина АНТОНОВА
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Концерты состоялись на творческих площадках.

Концерты состоялись на творческих площадках.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в субботу, 12 июня, отметили День России. Утром в этот день губернатор Александр Богомаз вручил первые паспорта участникам «Российского движения школьников». Вместе с документом, удостоверяющим личность, ребятам подарили Конституцию и книгу.

Кроме губернатора на вручении паспортов присутствовали Валентин Суббот, Андрей Дьячук, Владислав Толкунов и другие официальные лица.

Кроме губернатора на вручении паспортов присутствовали Валентин Суббот, Андрей Дьячук, Владислав Толкунов и другие официальные лица.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске на творческих площадках устроили концерты, посвященные Дню России, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. На площади воинской Славы выступили коллективы силовых структур: региональных УМВД, УФСБ, УФСИН, Росгвардии, ГУ МЧС России, Брянской таможни.

На площади Воинской Славы выступили силовики.

На площади Воинской Славы выступили силовики.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В ДК БМЗ прошли мастер-классы. А также открылись выставки народных мастеров. Посетители составляли из пазла карту России.

- На площади Партизан выступал Брянский молодежный духовой оркестр с программой «Горжусь тобой, моя Россия», - говорят в облправительстве. - На Театральной площади состоялась концертная программа «Россия — наша Родина» в исполнении актеров Брянского областного театра драмы.

В Овстуге можно было увидеть выставки «Семья Тютчевых на службе Отечеству» и «Александр Невский. Солнце земли русской». В Брянске водили пешеходную экскурсию «Дорогой Гагарина», посвященной приезду первого космонавта на Брянщине в мае 1966 года.

- Все мероприятия проводились с соблюдением санитарных норм, - отмечают в пресс-службе правительства Брянской области.

Праздничный концерт прошел на бульваре Гагарина. Здесь работает фотовыставка.

Праздничный концерт прошел на бульваре Гагарина. Здесь работает фотовыставка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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