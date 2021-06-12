В Брянской области планируют ввести дополнительные выплаты медикам, которые занимаются вакцинацией

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области планируют ввести дополнительные выплаты медработникам, которые занимаются вакцинацией от коронавируса. На них ложится дополнительная нагрузка. Разработать систему поощрений поручил губернатор Александр Богомаз региональному департаменту здравоохранения на заседании оперативного штаба, которое прошло 11 июня, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В Брянскую области на 11 июня поступило 156576 доз вакцины от коронавируса. Из них 154176 дозы вакцины Спутник V, 1620 доз вакцины ЭпиВакКорона, 780 доз вакцины КовиВак. В ближайшее время в регион поступил еще 12,5 тысячи доз препарата Спутник V.

В регионе открыто 66 прививочных кабинетов в больницах и поликлиниках, а также 10 мобильных пунктов вакцинации. Вакцинацию проводят 34 выездные бригады.

На 12 июня прививку от коронавируса сделали 145 тысяч 487 брянцев.