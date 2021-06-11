Клиенты ВТБ Private Banking получат скидки на элитную недвижимость

Фото: ВТБ.

ВТБ Private Banking и Barnes International Realty договорились о возможности VIP-клиентов банка приобрести элитную недвижимость на эксклюзивных условиях. Кроме привилегий по стоимости объектов, клиенты получат бесплатную оценку в случае проведения сделки через брокера.

«Вложения в недвижимость — одна из ключевых составляющих стратегии управления капиталом. Поскольку это направление в среднем составляет от 20% до 30% активов VIP- клиентов, сотрудничество с ведущим мировым консультантом в данном сегменте является для нас особо значимым. Мы планируем опираться на профессиональную экспертизу Barnes и предоставлять нашим клиентам широкие инвестиционные возможности на российском и международном рынках», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.

«Новое партнерство откроет клиентам ВТБ доступ к тем привилегиям, которыми уже пользуются более 170 тысяч участников экосистемы Barnes по всему миру. Мы рады предложить тщательно отобранные эксклюзивные инвестиционные возможности, а также сервис высочайшего класса, за который нас так ценят существующие партнеры компании. Последние два года мир находится в атмосфере нестабильности, что стимулирует поиск новых инвестиционных идей, и многие видят их в том числе в предметах роскоши, которые при грамотном подходе способны обеспечивать стабильную отдачу от вложений. Партнёрство c ВТБ Private Banking для Barnes – это способ открыть возможности мирового уровня клиентам одного из крупнейших российских банков. Мы рады выйти на российский рынок с таким сильным партнером как ВТБ», - заявил управляющий партнер Barnes в Центральной Европе и России Гийом де Виллье.