В Брянске на 18 лет колонии осудили мужчину за убийство пенсионерки ножом в маршрутке

Злоумышленник напал на незнакомую женщину без повода. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске жителя Орловской области осудили на 18 лет колонии за убийство пенсионерки в маршрутом такси. Приговор вынесли в среду, 9 июня, в Брянском областном суде. 50-летний мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его обвиняли по статье "Убийство из хулиганский побуждений".

В суде установили, что 16 октября прошлого года пьяный мужчина ехал в маршрутном такси. В районе остановки "Завод Кремний" он дважды ударил ножом в грудь другую пассажирку. У нападавшего не было определенного повода для совершения преступления.

Потерпевшая женщина умерла через несколько дней в больнице.

- Фигурант в суде вину признал частично, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор ему в законную силу не вступил.

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