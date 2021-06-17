Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 111 жителей региона, выздоровели 77 человек. Зарегистрировали четыре смертельных случая, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 417778 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40642 жителя области, умерли 385 пациентов. За сутки выполнили 1642 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 590048.
В Брянске зафиксировали 53 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 19 новых случаев коронавируса. В Выгоничском районе -16. По шесть ковид-пациентов прибавилось в Навлинском районе и в Сельцо. Четыре –в Брасовском районе, три – в Карачевском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 11 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 июня 2021 года:
— Брянск – 15468 (+53)
— Брянский район – 4696 (+19)
— Дятьковский район – 1739
— Карачевский район – 1432 (+3)
— Клинцы – 1296
— Стародубский район – 1200
— Трубчевский район – 1118
— Новозыбков – 1072
— Брасовский район – 936 940 (+4)
— Жуковский район – 925 (+1)
— Навлинский район – 924 (+6)
— Выгоничский район – 913 (+16)
— Комаричский район – 886 (+1)
— Унечский район – 851
— Мглинский район – 733
— Климовский район – 725
— Почепский район – 710 (+1)
— Фокино –664
— Погарский район – 669 (+1)
— Сельцо – 566 (+6)
— Дубровский район – 546
— Клетнянский район – 545
— Клинцовский район – 514
— Суземский район – 459
— Суражский район – 437
— Злынковский район – 415
— Гордеевский район – 376
— Красногорский район – 318
— Севский район –309
— Жирятинский район – 145
— Рогнединский район – 120
— Иногородние – 67.
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