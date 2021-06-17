Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 111 жителей региона, выздоровели 77 человек. Зарегистрировали четыре смертельных случая, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 417778 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40642 жителя области, умерли 385 пациентов. За сутки выполнили 1642 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 590048.

В Брянске зафиксировали 53 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 19 новых случаев коронавируса. В Выгоничском районе -16. По шесть ковид-пациентов прибавилось в Навлинском районе и в Сельцо. Четыре –в Брасовском районе, три – в Карачевском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 11 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 июня 2021 года:

— Брянск – 15468 (+53)

— Брянский район – 4696 (+19)

— Дятьковский район – 1739

— Карачевский район – 1432 (+3)

— Клинцы – 1296

— Стародубский район – 1200

— Трубчевский район – 1118

— Новозыбков – 1072

— Брасовский район – 936 940 (+4)

— Жуковский район – 925 (+1)

— Навлинский район – 924 (+6)

— Выгоничский район – 913 (+16)

— Комаричский район – 886 (+1)

— Унечский район – 851

— Мглинский район – 733

— Климовский район – 725

— Почепский район – 710 (+1)

— Фокино –664

— Погарский район – 669 (+1)

— Сельцо – 566 (+6)

— Дубровский район – 546

— Клетнянский район – 545

— Клинцовский район – 514

— Суземский район – 459

— Суражский район – 437

— Злынковский район – 415

— Гордеевский район – 376

— Красногорский район – 318

— Севский район –309

— Жирятинский район – 145

— Рогнединский район – 120

— Иногородние – 67.

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