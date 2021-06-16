Брянские машиностроители и «оборонщики» подвели итоги работы в I квартале

Фото: «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод».

На Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») организовано совместное заседание советов директоров предприятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса Брянской области, на котором были рассмотрены итоги I квартала текущего года.

В заседании приняли участие заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин и генеральный директор региональной Ассоциации промышленников и предпринимателей, заместитель председателя Брянского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Геннадий Шалыгин.

Площадкой для проведения мероприятия БМЗ выбран как ведущее предприятие региона в сфере машиностроения, демонстрирующее высокий потенциал развития и реализующее комплексные программы цифровизации и повышения производительности труда.

Заседание открыл заместитель губернатора Николай Лучкин. Он информировал собравшихся об итогах социально-экономического развития области в первом квартале 2021 года, но начал свое выступление с острой темы – вакцинации против COVID-19, – обозначив ситуацию с коронавирусом как сложную и очень опасную. Замгубернатора призвал директоров предприятий убедить своих работников в осознании необходимости прививки.

«Несмотря на то, что пандемия не уходит, ситуация в областной промышленности улучшается, – сообщил Н. Лучкин. – В основных секторах экономики идет умеренный рост. Практически все самые крупные предприятия машиностроения сработали с плюсом, в том числе и Брянский машиностроительный завод».

Ведущие позиции БМЗ отметил в своём докладе и председатель регионального совета директоров машиностроения Анатолий Задорожный.

Он познакомил собравшихся с итогами работы предприятий машиностроения, металлообработки и металлургии за три первых месяца и сообщил, что I квартал машиностроители закончили с ростом 122,2% к тому же периоду прошлого года. За три месяца предприятиями выпущено товарной продукции на 16 млрд 373 млн рублей. В основном, машиностроение обеспечило такие цифры за счет ключевого вклада БМЗ, товарная продукция которого составила 60,7% от общего числа. 12 предприятий машиностроения завершили квартал с показателями выше уровня такого же периода 2020 года.

Что касается инвестиций, дальнейшей работы и реализации производственной системы, то практически все машиностроительные предприятия в той или иной степени этими вопросами занимаются, – сказал А. Задорожный. – В течение I квартала в общей сложности на все виды перевооружения, модернизации было израсходовано около 1 млрд рублей.

Начальник управления информационных технологий АО «УК «БМЗ» Сергей Даниленко рассказал о путях успешной реализации программ цифровизации на предприятии, внедрении системы всеобщего мониторинга оборудования, совершенствовании логистических процессов. Созданное на БМЗ единое информационное пространство охватывает все основные процессы управления предприятием, начиная от проектирования и до передачи продукции заказчику.

По информации председателя совета директоров оборонно-промышленного комплекса Брянской области, председателя регионального отделения ООО «СоюзМаш России» Олега Данцева, в «оборонке» ситуация складывается не так позитивно, как в машиностроении. Прошлый год предприятиями ОПК в целом по области был завершен с падением показателей товарной продукции на 11%; в I квартале этого года объем товарной продукции уменьшился на 15%. «В первую очередь сказались пандемия и связанные с этим простои. На районных предприятиях этот показатель снизился на 17% (880 млн руб.), на предприятиях города – на 14% (1381 млн руб.). При этом реализация на многих предприятиях ОПК осталась без падения.

«Если машиностроители по итогам I квартала вышли на более чем 16 миллиардов рублей товарной продукции, то «оборонщики» – на 2 млрд 261 млн рублей, то есть примерно в 6 раз меньше,– подчеркнул Олег Данцев.– Ожидается во II квартале рост до уровня второго квартала прошлого года. При этом налогов предприятия машиностроения во все уровни бюджета и внебюджетные фонды заплатили около 2 млрд. рублей, а «оборонка» – почти миллиард». 659,37 млн рублей налогов внесли предприятия ОПК Брянска, 327,52 млн рублей – районные предприятия.

Участники заседания посетили производственные площадки Брянского машиностроительного завода. Директор производства Леонид Кайков познакомил гостей со всеми этапами производства тепловозов, рассказал о проводимой работе по техническому переоснащению, совершенствованию производственных процессов, повышению уровня автоматизации. Сегодня БМЗ является единственным в России производителем магистральных грузовых тепловозов и основным поставщиком маневровых локомотивов, его продукция востребована и поставляется не только в российские регионы, но и в ближнее зарубежье.