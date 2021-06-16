В брянском поселке Алтухово открыли памятную доску Анастасии Вяльцевой

В Навлинском районе в поселке Алтухово на здании железнодорожного вокзала открыли мемориальную доску нашей известной землячке -русской певице Анастасии Вяльцевой. Фото: ГТРК Брянск.

В Навлинском районе в поселке Алтухово на здании железнодорожного вокзала открыли мемориальную доску нашей известной землячке -русской певице Анастасии Вяльцевой. Событие состоялось в среду, 16 июня. Его приурочили к 150-летию со дня рождения исполнительницы, сообщает ГТРК Брянск.

Памятный знак изготовили на деньги местных жителей и спонсоров.После церемонии открытия памятной доски гости посетили посвящённую певице выставку в народном музее поселка Алтухово.

Также на месте родного отчего дома Анастасии Вяльцевой открыли памятный знак. Фото: "Типичная Навля", vk.com.

Анастасия Вяльцева родилась в маленькой деревенькее Коростель – недалеко от Алтухово. Вся профессиональная жизнь певицы прошла в Москве, а затем в Петербурге. Анастасия Вяльцева была очень популярной. Зрители любили слушать романсы и опереточные партии в исполнении "Чайки русской эстрады" - так называли певицу. Похоронена Вяльцева в Петербурге, в Александро-Невской лавре.

Также на месте родного отчего дома Анастасии Вяльцевой открыли памятный знак.

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